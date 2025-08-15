Чистяков назначен на матч «Спартак» – «Зенит», Левников – на игру «Динамо» и ЦСКА, Абросимов – на «Балтика» – «Локомотив»
16 августа (суббота)
«Балтика» – «Локомотив»: судья – Иван Абросимов
Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Александр Гончар.
«Спартак» – «Зенит»: судья – Артем Чистяков
Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гвардис.
«Ахмат» – «Крылья Советов»: судья – Ян Бобровский
Помощники судьи – Игорь Демешко, Алексей Стипиди; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Алексей Резников.
17 августа (воскресенье)
«Акрон» – «Оренбург»: судья – Сергей Карасев
Помощники судьи – Алексей Лунев, Артем Перов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Французов.
«Рубин» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян
Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Николай Иванов.
«Динамо» Москва – ЦСКА: судья – Кирилл Левников
Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Олег Соколов.
«Краснодар» – «Сочи»: судья – Евгений Буланов
Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Максим Белокур; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Рафаэль Шафеев; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Юрий Баскаков.
18 августа (понедельник)
«Пари НН» – «Динамо» Махачкала: судья – Инал Танашев
Помощники судьи – Максим Гаврилин, Хамид Талаев; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Андрей Иванов.