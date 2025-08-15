Барко перед «Зенитом»: «Важнейший матч – для нас самих, для болельщиков, для истории «Спартака». Сделаем все для победы. Понимаем, что такое начало сезона никуда не годится»

Эсекиэль Барко поделился мыслями относительно матча против «Зенита».

«Мы продолжаем работать. Этот сезон тоже начался не так, как хотелось. Но в субботу предстоит важнейший матч. Для нас самих, для клуба, для болельщиков. Для истории «Спартака». Поэтому все мысли сейчас только о встрече с «Зенитом ».

Нужно исправлять ситуацию здесь и сейчас. Я всегда стараюсь как можно скорее выбросить из головы неудачу, чтобы она не мешала готовиться к следующим играм.

Матч с «Локомотивом» получился негативным в плане результата, но сама игра в нашем исполнении была достойной. Нужно от этого отталкиваться и двигаться вперед.

Мне самому удалось отличиться впервые за несколько матчей – это тоже должно придать уверенности. Был так сконцентрирован на игре и хотел быстрее продолжить матч, что даже не успел показать свое традиционное празднование в честь дочери. Обязательно сделаю это в следующий раз. Очень по ней скучаю…

И мы, и «Зенит» стартовали не лучшим образом. У нас четыре очка, у соперника – пять. Наше преимущество в том, что играем дома.

Болельщики «Спартака» точно заслужили увидеть в субботу победу. Сделаем все для этого! После такого начала сезона у фанатов есть все основания критиковать команду.

Но поверьте: главные критики сейчас – мы сами. Прекрасно понимаем, что так никуда не годится, работаем изо всех сил и очень хотим набрать три очка в ближайшем матче», – сказал полузащитник «Спартака » Эсекиэль Барко .