  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Барко перед «Зенитом»: «Важнейший матч – для нас самих, для болельщиков, для истории «Спартака». Сделаем все для победы. Понимаем, что такое начало сезона никуда не годится»
8

Барко перед «Зенитом»: «Важнейший матч – для нас самих, для болельщиков, для истории «Спартака». Сделаем все для победы. Понимаем, что такое начало сезона никуда не годится»

Эсекиэль Барко поделился мыслями относительно матча против «Зенита».

«Мы продолжаем работать. Этот сезон тоже начался не так, как хотелось. Но в субботу предстоит важнейший матч. Для нас самих, для клуба, для болельщиков. Для истории «Спартака». Поэтому все мысли сейчас только о встрече с «Зенитом».

Нужно исправлять ситуацию здесь и сейчас. Я всегда стараюсь как можно скорее выбросить из головы неудачу, чтобы она не мешала готовиться к следующим играм.

Матч с «Локомотивом» получился негативным в плане результата, но сама игра в нашем исполнении была достойной. Нужно от этого отталкиваться и двигаться вперед.

Мне самому удалось отличиться впервые за несколько матчей – это тоже должно придать уверенности. Был так сконцентрирован на игре и хотел быстрее продолжить матч, что даже не успел показать свое традиционное празднование в честь дочери. Обязательно сделаю это в следующий раз. Очень по ней скучаю…

И мы, и «Зенит» стартовали не лучшим образом. У нас четыре очка, у соперника – пять. Наше преимущество в том, что играем дома.

Болельщики «Спартака» точно заслужили увидеть в субботу победу. Сделаем все для этого! После такого начала сезона у фанатов есть все основания критиковать команду.

Но поверьте: главные критики сейчас – мы сами. Прекрасно понимаем, что так никуда не годится, работаем изо всех сил и очень хотим набрать три очка в ближайшем матче», – сказал полузащитник «Спартака» Эсекиэль Барко.

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?13685 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Спартака»
logoЭсекиэль Барко
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Как «Ливерпуль» проведет первый матч? Угадайте счет и поборитесь за 30 000₽ в нашем телеграм-боте
5 минут назадТесты и игры
Джейми Каррагер: «Амориму предстоит сделать гораздо больше, чем Артете. Если «МЮ» будет претендовать на титул АПЛ в 3 из 5 следующих сезонах, то Рубен сработает блестяще»
6 минут назад
Роналду подарил Джорджине электромобиль Porsche, часы, сумки Dior и Louis Vuitton и платья по случаю помолвки, потратив свыше 310 000 евро (The Sun)
813 минут назад
Флик о втором сезоне в «Барсе»: «Три титула – это не конец, а начало. Осознаем сложность соперничества в Ла Лиге – мы должны прибавлять»
216 минут назад
Дмитрий Аленичев: «Станкович устал от «Спартака», но хочется, чтобы игроки покопались в себе. Фанатам клуба сейчас стыдно при встрече с болельщиками «Локомотива»!»
1031 минуту назад
Глушков из «Динамо» Махачкала: «В РПЛ должен быть лимит – не знаю, насколько жесткий. В России такой менталитет, что иностранцев больше, чем своих»
1344 минуты назад
Бакаев о долгах «Химок»: «Технично напомню Садыгову: вы дали слово, а на Кавказе слово держат. Мы за Туфаном не записывали, но там сидела вся команда – подтвердят»
3352 минуты назад
АПЛ стартует! «Ливерпуль» против «Борнмута», «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
8858 минут назад
Кастельянос – главная цель «Зенита» в атаку. «Лацио» не хочет продавать аргентинца (Николо Скира)
21сегодня, 13:57
Артета о борьбе за титул АПЛ: «У «Арсенала» больше всех очков в лиге за три последних сезона. Если копать, копать и копать, то однажды найдешь золото»
65сегодня, 13:41
Ко всем новостям
Последние новости
Пименов покинул пост замгендиректора «Крыльев» спустя полгода после назначения: «Всем огромное спасибо»
4 минуты назад
Калверт-Льюин перешел в «Лидс» свободным агентом. Контракт экс-форварда «Эвертона» – до 2028-го
142 минуты назадФото
Набабкин о завершении карьеры: «Можно так сказать про профессиональный уровень, наверное. Но еще играю в Медиалиге»
259 минут назад
Кьеллини о ЧМ-2026: «Мечтаю, что в финале сыграют Италия и Бразилия во главе с Анчелотти. Наши ребята должны подарить радость детям, которые еще не видели сборную на ЧМ»
6сегодня, 13:55
«Ливерпуль» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
11сегодня, 13:43
Аморим о Шешко: «Бен долгое время будет нападающим «МЮ», поэтому мы заплатили так много денег. Он может войти в историю клуба»
12сегодня, 13:23
Топ-10 интриг АПЛ-2025/26 – в новом выпуске от Мяч Production! Кто удивит, а кто – провалится?
сегодня, 13:18
Захарян включен в заявку «Сосьедада» на матч с «Валенсией»
4сегодня, 13:08
Агбонлахор считает, что капитаном «Арсенала» должен быть Райс, а не Эдегор: «Мартин не показывал должного уровня в прошлом сезоне. У Деклана есть нужные качества, он поведет команду»
6сегодня, 12:51
Мохамед Салах: «Снизьте мою цену в Фэнтези! Чтобы все могли взять меня в свои команды»
9сегодня, 12:40