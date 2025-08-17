Владислав Радимов: «Мы увидим и «Зенит», и «Спартак» наверху турнирной таблицы. Команды выздоравливают. Нас ждет интересная борьба за чемпионство»
Владислав Радимов верит, что «Спартак» и «Зенит» будут наверху таблицы.
Вчера команды сыграли вничью 2:2 в Мир РПЛ.
«По тому, как складывался матч, больше результатом должен быть доволен «Зенит», так как команда играла в меньшинстве.
Мне понравились скорости в игре. Это говорит о том, что обе команды выздоравливают. Так что мы увидим и «Зенит», и «Спартак» наверху турнирной таблицы. Нас ждет интересная борьба за чемпионство», – сказал экс-игрок «Зенита».
После пяти туров «Зенит» набрал 6 очков и идет 10-м в таблице. «Спартак» с 5 баллами располагается на 12‑й строчке.
А что теперь делать со Станковичем?8651 голос
Оставлять
Все равно увольнять
