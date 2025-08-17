  • Спортс
  Владислав Радимов: «Мы увидим и «Зенит», и «Спартак» наверху турнирной таблицы. Команды выздоравливают. Нас ждет интересная борьба за чемпионство»
Владислав Радимов: «Мы увидим и «Зенит», и «Спартак» наверху турнирной таблицы. Команды выздоравливают. Нас ждет интересная борьба за чемпионство»

Владислав Радимов верит, что «Спартак» и «Зенит» будут наверху таблицы.

Вчера команды сыграли вничью 2:2 в Мир РПЛ.

«По тому, как складывался матч, больше результатом должен быть доволен «Зенит», так как команда играла в меньшинстве.

Мне понравились скорости в игре. Это говорит о том, что обе команды выздоравливают. Так что мы увидим и «Зенит», и «Спартак» наверху турнирной таблицы. Нас ждет интересная борьба за чемпионство», – сказал экс-игрок «Зенита».

После пяти туров «Зенит» набрал 6 очков и идет 10-м в таблице. «Спартак» с 5 баллами располагается на 12‑й строчке. 

Источник: «Матч ТВ»
