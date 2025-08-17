Массимилиано Аллегри: «Цель «Милана» – закончить сезон в топ-4 Серии А»

Массимилиано Аллегри рассказал о задачах «Милана» на сезон.

«Я всегда говорю, что в чемпионате нельзя выиграть или проиграть за один матч, нужно сохранять баланс. Мы не должны перевозбуждаться, когда все идет хорошо, и не должны слишком унывать в трудные моменты.

Нужно проявлять уважение и сохранять концентрацию, особенно в матчах с командами маленькими и средними, поскольку именно они играют решающую роль.

На старте никто не уделяет особого внимания Кубку Италии, но, как и все турниры, он становится важным, когда попадаешь в полуфинал. Вдобавок ко всему, в следующем сезоне можно попасть в Суперкубок Италии. Это одна из наших трех целей, учитывая, что в этом году мы не играем в Лиге чемпионов.

Мне не очень нравятся тактические показатели. Важно, чтобы команда хорошо двигалась в атаке и защите. Мы работаем над этим и должны совершенствоваться как команда, поскольку статистика показывает, что мы пропустили много голов в определенных зонах. Наша цель — закончить сезон в четверке лучших», – сказал тренер «Милана ».