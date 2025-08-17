5

Массимилиано Аллегри: «Цель «Милана» – закончить сезон в топ-4 Серии А»

Массимилиано Аллегри рассказал о задачах «Милана» на сезон.

«Я всегда говорю, что в чемпионате нельзя выиграть или проиграть за один матч, нужно сохранять баланс. Мы не должны перевозбуждаться, когда все идет хорошо, и не должны слишком унывать в трудные моменты.

Нужно проявлять уважение и сохранять концентрацию, особенно в матчах с командами маленькими и средними, поскольку именно они играют решающую роль.

На старте никто не уделяет особого внимания Кубку Италии, но, как и все турниры, он становится важным, когда попадаешь в полуфинал. Вдобавок ко всему, в следующем сезоне можно попасть в Суперкубок Италии. Это одна из наших трех целей, учитывая, что в этом году мы не играем в Лиге чемпионов.

Мне не очень нравятся тактические показатели. Важно, чтобы команда хорошо двигалась в атаке и защите. Мы работаем над этим и должны совершенствоваться как команда, поскольку статистика показывает, что мы пропустили много голов в определенных зонах. Наша цель — закончить сезон в четверке лучших», – сказал тренер «Милана».

А что теперь делать со Станковичем?8657 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовано: Sports
Источник: Football Italia
logoМассимилиано Аллегри
logoМилан
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энрике – лучший клубный тренер мира по версии ESPN. Слот – 2-й, Алонсо – 4-й, Флик – 5-й, Индзаги – 8-й, Симеоне – 16-й, Аллегри – 20-й, Аморим – 24-й
6612 августа, 16:52
Капелло считает, что Влахович может забить 20 голов за сезон: «Душан почти сделал это с Аллегри в «Юве». В составе «Милана» есть только оставивший сомнения Хименес»
117 августа, 04:30
«Ньюкасл» предложил 30 млн евро за Тиава. «Милан» хочет сохранить защитника, он нравится Аллегри
76 августа, 09:47
Бремер о претендентах на скудетто: «Наполи» является фаворитом – они чемпионы, укрепились на рынке. «Интер» остается сильным, у «Милана» появился Аллегри, еще есть «Ювентус»
35 августа, 04:15
Главные новости
АПЛ стартовала! «МЮ» против «Арсенала», «Челси» сыграет с «Кристал Пэлас»
72110 минут назад
«Себе на проезд оставь». Соболев – болельщику в инстаграме на вопрос «Денег дать?»
3431 минуту назадФото
Федора Смолова забанили на Твиче. Ранее футболист угрожал сопернику «приехать в Саратов и дать леща»
1932 минуты назад
Рами о самом сильном сопернике: «Месси. Мы контролировали его вчетвером как целая армия, но он умудрялся найти тот самый чертов пас»
14сегодня, 08:27
Мостовой про 2:2: «Спартак» и «Зенит» устроили футбольное пиршество. Пенальти красно-белых – это не пенальти»
50сегодня, 08:09
Лига 1 стартовала! «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Нанта», «Париж» против «Анже», «Лилль» сыграет с «Брестом»
34сегодня, 08:05
Чемпионат России. «Динамо» против ЦСКА, «Краснодар» сыграет с «Сочи», «Акрон» примет «Оренбург»
2144сегодня, 08:03
«Зенит» убежал из Москвы с одним очком, «Спартак» был ближе к победе. Жедсон – реальное усиление». Орлов про 2:2 на «Лукойл Арене»
44сегодня, 07:56
Кубок Италии. «Милан» сыграет с «Бари», «Парма» примет «Пескару»
4сегодня, 07:55
Ла Лига стартовала! «Атлетико» в гостях у «Эспаньола», «Реал» сыграет с «Осасуной» во вторник
188сегодня, 07:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Шахтер» подписал 19-летнего хавбека Феррейру из «Сан-Паулу» за 10+2 млн евро
5 минут назадФото
Мостовой считает, что Станковича и Семака не уволят после игры «Спартак» – «Зенит»: «Обе команды хорошо играли и набрали по очку. Начинают показывать хороший футбол»
5 минут назад
Тренер «Зенита» Оливейра: «Нет никаких мыслей, кроме чемпионства. Это «Зенит» – всегда нужно бороться за самые высокие места»
415 минут назад
Диас о победе в Суперкубке: «Я хочу выиграть с «Баварией» как можно больше титулов. Кейн – феномен, играть с ним очень легко, это привилегия»
423 минуты назад
Владислав Радимов: «Мы увидим и «Зенит», и «Спартак» наверху турнирной таблицы. Команды выздоравливают. Нас ждет интересная борьба за чемпионство»
632 минуты назад
«Рома» отдаст защитника Кумбулу в аренду «Мальорке» – с правом выкупа за 6+2 млн евро
137 минут назад
В переговорах «Тоттенхэма» с «Пэлас» по Эзе возникли сложности (Мигель Дилэйни)
849 минут назад
Игорь Колыванов: «Семак опять угадал с заменой. Соболев стал палочкой‑выручалочкой»
8сегодня, 08:14
Стример по Доте с 1 млн фолловеров: «Мне нравится модельная внешность, но жена Роналду, например, слишком толстая для меня»
14сегодня, 08:10Фото
Кубок Германии. «Шальке» против «Локомотива» из Лейпцига, «Айнтрахт» сыграет с «Энгерсом»
10сегодня, 07:45