«Ньюкасл» предложил 30 млн евро за Тиава. «Милан» хочет сохранить защитника, он нравится Аллегри

«Ньюкаслу» интересен Малик Тиав из «Милана» .

Английский клуб предложил «россонери» 30 миллионов евро за 23-летнего защитника, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянчин.

«Милан » намерен сохранить Тиава , особенно после того как главный тренер Массимилиано Аллегри увидел его в предсезонном турне и остался доволен.

В прошлом сезоне Серии А Малик сыграл 22 матча. Его статистика – здесь .