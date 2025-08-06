«Ньюкасл» предложил 30 млн евро за Тиава. «Милан» хочет сохранить защитника, он нравится Аллегри
«Ньюкаслу» интересен Малик Тиав из «Милана» .
Английский клуб предложил «россонери» 30 миллионов евро за 23-летнего защитника, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянчин.
«Милан» намерен сохранить Тиава, особенно после того как главный тренер Массимилиано Аллегри увидел его в предсезонном турне и остался доволен.
В прошлом сезоне Серии А Малик сыграл 22 матча. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Луки Бьянчина в Х
