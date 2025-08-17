  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Станкович об игре Жедсона против «Зенита»: «Футболист топ-уровня. Он принесет «Спартаку» много пользы в будущем»
2

Станкович об игре Жедсона против «Зенита»: «Футболист топ-уровня. Он принесет «Спартаку» много пользы в будущем»

Деян Станкович назвал хавбека «Спартака» Жедсона футболистом топ-уровня.

Португалец забил гол в матче РПЛ с «Зенитом» (2:2) и был признан лучшим игроком встречи.

— Как вы оцениваете игру Жедсона?

— Это футболист топ-уровня. Прекрасный игрок с прекрасными качествами. Поэтому я уверен, что он принесет нам много пользы в будущем. Единственное, что я могу ему сейчас пожелать, чтобы с физическим здоровьем все было хорошо, — сказал тренер «Спартака».

А что теперь делать со Станковичем?6065 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoЖедсон Фернандеш
logoДеян Станкович
logoСпартак
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жедсон о «Спартаке»: «Большая честь играть в самом популярном клубе страны. Хочу изучать русский, чтобы улучшить коммуникацию вне поля»
10вчера, 18:51
Чистяков назначил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом» за фол Мантуана на Умярове. Барко дважды коснулся мяча и не забил, гол Жедсона после добивания отменили
240вчера, 16:34
Жедсон забил «Зениту» головой. У хавбека первое голевое действие в «Спартаке» – в 3-м матче
19вчера, 15:19
Главные новости
МЛС. Гол Месси принес победу «Интер Майами» над «Гэлакси», «Атланта» Миранчука проиграла «Колорадо», «Канзас Сити» Шапи – «Орландо»
139 минут назад
Тренер «Мальорки» назвал непоследовательным судейство в матче с «Барсой»: «После попадания мяча в голову игру нужно останавливать. Арбитр сказал, что у игрока не было головокружения»
11сегодня, 03:45
Миранчук забил в 3-м матче подряд. У хавбека 6 голов в 8 последних играх за «Атланту»
11сегодня, 02:48
Семак о 7 пропущенных голах в 5 играх РПЛ: «Линия обороны «Зенита» не смотрится монолитной стеной. Нет основной связки Нино — Эракович»
8сегодня, 02:07
Месси забил победный гол в матче с «Гэлакси» – после выхода на замену и пропуска 2 игр из-за травмы. У форварда «Интер Майами» 25+10 в 32 встречах сезона
36сегодня, 01:51
Алан Ширер, Киран Триппьер и Александр Митрович – какой клуб АПЛ их объединяет?
вчера, 22:30Тесты и игры
Энрике о целях «ПСЖ»: «Надеемся, что сможем выиграть все трофеи. Нам нужно нацеливаться на 2-ю победу в ЛЧ. Это будет сложно, но такой менталитет – это нормально»
8вчера, 21:55
Ла Лига стартовала! «Барселона» разгромила «Мальорку», «Валенсия» и «Сосьедад» Захаряна сыграли вничью, «Реал» встретится с «Осасуной» во вторник
162вчера, 21:30
Черчесов про Кадырова на матче «Ахмата»: «Он очень любит футбол, сам хорошо играет. Надеемся, что мы его будем радовать»
27вчера, 21:20
Талалаев на вопрос о Батракове: «Хватит про него. Вы его видели сегодня? Он лежал больше, чем вся команда «Балтики»
81вчера, 21:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Челси» – «Кристал Пэлас». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
22 минуты назад
«Рубин» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 15:45
250 минут назад
«Зенит» пока не справляется с психологическим давлением. «Спартак» был заряжен и быстрее, а у гостей было больше академизма». Непомнящий про 2:2 на «Лукойл Арене»
5сегодня, 03:17
«Акрон» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 13:30
2сегодня, 03:00
Трапп переходит из «Айнтрахта» в «Париж» за 1 млн евро
2сегодня, 02:36
«Спартак» был собран, а «Зенит» пустой. Такой плохой команды Семака не видел давно на уровне таких матчей». Шикунов после 2:2 на «Лукойл Арене»
3сегодня, 02:22
«У Станковича и Семака 2-3 игры в запасе, чтобы исправиться. Позиции обоих пошатываются». Булыкин о тренерах «Спартака» и «Зенита»
3сегодня, 01:31
Адиев о 1-м поражении «Крыльев» в сезоне: «Ахмат» — с победой. Бобровский — топ»
2сегодня, 01:18
Талалаев об 1:1 с «Локо»: «До игры был абсолютно уверен, что «Балтика» победит. Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами»
9вчера, 21:57
Ханс-Дитер Флик: «Ямаль – особенный игрок, все на него равняются. Вижу, что он по-настоящему мотивирован, всегда рвется вперед. Выдающийся футболист»
13вчера, 21:53