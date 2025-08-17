Станкович об игре Жедсона против «Зенита»: «Футболист топ-уровня. Он принесет «Спартаку» много пользы в будущем»
Деян Станкович назвал хавбека «Спартака» Жедсона футболистом топ-уровня.
Португалец забил гол в матче РПЛ с «Зенитом» (2:2) и был признан лучшим игроком встречи.
— Как вы оцениваете игру Жедсона?
— Это футболист топ-уровня. Прекрасный игрок с прекрасными качествами. Поэтому я уверен, что он принесет нам много пользы в будущем. Единственное, что я могу ему сейчас пожелать, чтобы с физическим здоровьем все было хорошо, — сказал тренер «Спартака».
