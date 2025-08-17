«Зенит» пока не справляется с психологическим давлением. «Спартак» был заряжен и быстрее, а у гостей было больше академизма». Непомнящий про 2:2 на «Лукойл Арене»

Валерий Непомнящий оценил ничью «Спартака» и «Зенита» (2:2) в матче РПЛ.

– В борьбе равных команд качество не всегда возможно, потому что есть напряжение, давление и так далее. Тем не менее была хорошая игра, особенно со стороны «Спартака». Думаю, красно-белые выходят на своей уровень. Но должна присутствовать удача. А ее не было. Хотя был момент, когда мои симпатии оказались на стороне «Зенита», когда он остался вдесятером.

– Почему?

– Потому что в этой ситуации они смогли забить. Это говорит о том, что у команды есть стержень. Да, ошибки были, причем с обеих сторон. В таких матчах вообще сложно играть без ошибок. Напряжение есть напряжение. Тем более много футболистов у этих клубов, которые еще не вписаны и не понимают, что такое дерби «Спартак» – «Зенит».

– Вам не показалось, что «Спартак» тактически поставил «Зенит» в тупик, потому что питерцы не понимали, как выбегать в атаку?

– «Зенит» после удаления поменял схему. Ведь для чего делается установка? Чтобы поставить перед каждым игроком задачи, которые оны должны выполнять. Когда меняется ситуация, нелегко человеку и команде в целом сразу перейти на новые рельсы.

– Вам не показалось, что у «Спартака» был лучше настрой, чем у «Зенита»?

– «Зенит» пока не справляется с психологическим давлением. «Спартак» был заряжен. А у гостей то появится волевое начало, то раз – и они снова начинают играть в полупозиции, не очень плотно. Но «Спартак» все-таки быстрее, и это очень важно.

Это кажется, что все зависит от настроя. Просто красно-белые быстрее действуют. А у «Зенита» было больше академизма, – сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».