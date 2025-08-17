«Ювентус» сделал запрос по Жегрове и хочет продать Гонсалеса «Атлетико»

«Ювентус» интересуется вингером «Лилля » Эденом Жегровой.

На днях туринцы сделали запрос по 26-летнему игроку сборной Косово, сообщает Football Italia со ссылкой на Sportitalia.

«Ювентус » может подписать Жегрову только после продажи Николаса Гонсалеса , на которого претендует «Атлетико ».

В свою очередь Жегрову также хочет приобрести «Марсель».

Срок контракта футболиста с «Лиллем» истекает летом 2026 года. В прошлом сезоне на его счету 4 гола и 1 ассист в 12 матчах Лиги 1.