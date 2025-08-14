«Атлетико» начал переговоры по Гонсалесу. «Ювентус» хочет 30 млн евро за вингера, но может отдать его в аренду с обязательным выкупом
Николас Гонсалес может перейти в «Атлетико».
Мадридский клуб начал переговоры о трансфере вингера «Ювентуса», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Николо Скира пишет, что туринцы хотят получить 30 миллионов евро за 27-летнего игрока, но может отдать его в аренду с условием обязательного выкупа. «Атлетико» видит в аргентинце замену Самуэлу Лино.
В прошлом сезоне Серии А Гонсалес провел 26 матчей, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
