«Атлетико» начал переговоры по Гонсалесу. «Ювентус» хочет 30 млн евро за вингера, но может отдать его в аренду с обязательным выкупом

Николас Гонсалес может перейти в «Атлетико».

Мадридский клуб начал переговоры о трансфере вингера «Ювентуса », сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Николо Скира пишет , что туринцы хотят получить 30 миллионов евро за 27-летнего игрока, но может отдать его в аренду с условием обязательного выкупа. «Атлетико » видит в аргентинце замену Самуэлу Лино.

В прошлом сезоне Серии А Гонсалес провел 26 матчей, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь .