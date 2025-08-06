«Марселю» интересен Жегрова, «Лилль» оценивает вингера в 15-20 млн евро. Трансферу может помешать отсутствие у Эдона гражданства ЕС (L’Equipe)
Эдон Жегрова интересен «Марселю».
Как сообщает L’Equipe, «Лилль» оценивает вингера в 15-20 млн евро. На данный момент «Марсель» не делал официальных запросов.
Отмечается, что препятствием для подписания Жегровы может стать отсутствие у вингера гражданства Евросоюза, поскольку на данный момент у «Марселя» заняты все 4 места для игроков с таким статусом. Одним из игроков без гражданства ЕС является Мэйсон Гринвуд, дублером которого Жегрова будет в случае перехода в «Марсель».
Контракт Жегровы с «Лиллем» истекает летом 2026 года. В прошедшем сезоне 26-летний вингер сборной Косово отметился 4 голами и ассистом в 12 матчах Лиги 1, его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L’Equipe
