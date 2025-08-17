«Балтика» поражает физическим состоянием: прессингуют, несутся, создают моменты. Симпатичная команда с тренерским почерком». Корниленко о 3-м месте калининградцев
Сергей Корниленко высоко отозвался об игре «Балтики» на старте сезона.
В субботу калининградцы сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) и после 5 матчей занимают в РПЛ 3-е место.
«Очень хороший матч — много борьбы. «Балтика» в очередной раз поражает своим физическим состоянием. Они прессингуют, прессингуют, создают моменты, несутся, навязывают борьбу.
Очень симпатичная команда с тренерским почерком. Мы в ней узнаем Талалаева очень легко», — сказал экс‑футболист «Крыльев Советов».
А что теперь делать со Станковичем?6944 голоса
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости