«Балтика» установила клубный рекорд посещаемости для домашних матчей РПЛ – 21 156 зрителей на игре с «Локомотивом» в Калининграде

«Балтика» побила клубный рекорд посещаемости домашних матчей.

Команда Андрея Талалаева сыграла вничью с «Локомотивом » (1:1) в 5-м туре Мир РПЛ .

Встреча проходила на «Ростех Арене » в Калининграде. На игре присутствовали 21 156 зрителей.

Это новый рекорд для домашних матчей «Балтики» в чемпионатах России. Прежний рекорд был установлен 9 мая 1998 года в матче с «Тюменью» (21 000).