«Шанхай» Слуцкого упустил лидерство в Суперлиге Китая. Три тура назад у команды был отрыв в 6 очков

«Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого упустил первое место в Суперлиге Китая.

«Шанхай Шэньхуа » сыграл вничью в гостях с «Чжэцзян Профешнл » (0:0). Команды встречались в 21-м туре Суперлиги Китая, Спортс’’ показал матч в прямом эфире. Комментировали Вадим Лукомский и Тимофей Синявский.

«Шанхай» опустился на второе место в чемпионате Китая и отстает от «Порта» на 1 очко. «Чжэцзян» идет на 7-м месте.

Команда Леонида Слуцкого не выигрывает в трех турах Суперлиги подряд: на отрезке дважды сыграли вничью с «Юньнанем» и «Чжэцзяном », а также уступили «Порту» (1:2). После 18 туров «Шэньхуа » лидировал с отрывом в шесть очков, теперь на один балл больше у «Порта».

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 24 августа встретится в гостях с «Циндао Хайню». Спортс’’ покажет игру в прямом эфире, начало трансляции в 14:35 по московскому времени.