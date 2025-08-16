«Шанхай» Слуцкого упустил лидерство в Суперлиге Китая. Три тура назад у команды был отрыв в 6 очков
«Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью в гостях с «Чжэцзян Профешнл» (0:0). Команды встречались в 21-м туре Суперлиги Китая, Спортс’’ показал матч в прямом эфире. Комментировали Вадим Лукомский и Тимофей Синявский.
«Шанхай» опустился на второе место в чемпионате Китая и отстает от «Порта» на 1 очко. «Чжэцзян» идет на 7-м месте.
Команда Леонида Слуцкого не выигрывает в трех турах Суперлиги подряд: на отрезке дважды сыграли вничью с «Юньнанем» и «Чжэцзяном», а также уступили «Порту» (1:2). После 18 туров «Шэньхуа» лидировал с отрывом в шесть очков, теперь на один балл больше у «Порта».
В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 24 августа встретится в гостях с «Циндао Хайню». Спортс’’ покажет игру в прямом эфире, начало трансляции в 14:35 по московскому времени.