Лапочкин о словах Талалаева про Батракова: «Частично соглашусь. Пошло от безнаказанности – в одного влетел и понял, что так можно. Надо было раньше дать карточку»
Сергей Лапочкин оценил действия Алексея Батракова в матче с «Балтикой».
«Локомотив» обыграл «Балтику» (2:0) в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Во втором тайме Алексей Батраков пошел в стык с соперником, поучаствовал в потасовке и получил желтую карточку.
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о хавбеке соперника после матча: «Ему что, позволено больше, чем другим? Он бьет нашего футболиста после свистка, он лезет и посылает нашего тренера».
«Это от безнаказанности пошло. Сначала он в одного влетел и понял, что так можно играть. Потом полетел в другого игрока, началась уже потасовка из‑за этого.
Надо было раньше ему карточку дать. Тогда не было бы этой заварухи, травмы у футболиста. Так что частично соглашусь», – сказал бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
