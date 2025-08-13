ЦСКА завершил трансфер Жоао Виктора из «Васко да Гама», сообщили агенты защитника: «Футболист прилетит в Москву в пятницу»
Агенты Жоао Виктора Марселино сообщили о завершении трансфера в ЦСКА.
Ранее сообщалось, что «Васко да Гама» принял предложение московского клуба о трансфере 27-летнего защитника. Сумма трансфера может составить 4,5 миллиона евро, а футболист подпишет контракт на три года.
«Сделка готова. Футболист прилетит в Москву в пятницу», – сообщили в агентстве Talents Sports, представляющем интересы Жоао Виктора.
В сезоне-2025 чемпионата Бразилии Жоао Виктор провел 16 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
