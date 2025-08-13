1

ЦСКА согласовал трансфер защитника «Васко да Гама» Жоао Виктора (Вене Казагранде)

ЦСКА подпишет Жоао Виктора Марселино.

«Васко да Гама» принял предложение московского клуба о трансфере 27-летнего защитника и готовится объявить об этом официально, пишет журналист Вене Казагранде. Сделка находится на завершающей стадии.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить 4,5 миллиона евро, а футболист подпишет контракт на три года. 

В сезоне чемпионата Бразилии-2025 Жоао Виктор провел 16 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Вене Казагранде
