ЦСКА согласовал трансфер защитника «Васко да Гама» Жоао Виктора (Вене Казагранде)
ЦСКА подпишет Жоао Виктора Марселино.
«Васко да Гама» принял предложение московского клуба о трансфере 27-летнего защитника и готовится объявить об этом официально, пишет журналист Вене Казагранде. Сделка находится на завершающей стадии.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить 4,5 миллиона евро, а футболист подпишет контракт на три года.
В сезоне чемпионата Бразилии-2025 Жоао Виктор провел 16 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.
Кто выиграет Суперкубок Европы?6367 голосов
ПСЖ
Тоттенхэм
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Вене Казагранде
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости