ЦСКА согласовал трансфер защитника «Васко да Гама» Жоао Виктора (Вене Казагранде)

ЦСКА подпишет Жоао Виктора Марселино.

«Васко да Гама» принял предложение московского клуба о трансфере 27-летнего защитника и готовится объявить об этом официально, пишет журналист Вене Казагранде. Сделка находится на завершающей стадии.

Ранее сообщалось , что сумма трансфера может составить 4,5 миллиона евро, а футболист подпишет контракт на три года.

В сезоне чемпионата Бразилии-2025 Жоао Виктор провел 16 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь .