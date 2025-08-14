«Рома» предложила «МЮ» 20 млн фунтов за Санчо, но готова рассмотреть и аренду с правом выкупа

«Рома» предприняла попытку купить Джейдона Санчо.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , римский клуб сделал «Манчестер Юнайтед » официальное предложение. «Джаллоросси» готовы купить вингера за 20 млн фунтов, но при необходимости рассмотрят и вариант с арендой с правом выкупа.

Также «Рома» продолжает общаться с представителями Леона Бэйли («Астон Вилла »).