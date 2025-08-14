«Рома» предложила «МЮ» 20 млн фунтов за Санчо, но готова рассмотреть и аренду с правом выкупа
«Рома» предприняла попытку купить Джейдона Санчо.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, римский клуб сделал «Манчестер Юнайтед» официальное предложение. «Джаллоросси» готовы купить вингера за 20 млн фунтов, но при необходимости рассмотрят и вариант с арендой с правом выкупа.
Также «Рома» продолжает общаться с представителями Леона Бэйли («Астон Вилла»).
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?8111 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
