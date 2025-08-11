«Интер» сделал запрос по Санчо. Вингер «МЮ» рассматривается как альтернатива Лукману (Альфредо Педулла)
«Интер» рассматривает кандидатуру Джейдона Санчо.
Миланцы сделали запрос о вингере «Манчестер Юнайтед» через агента, близкого к клубу, сообщает Альфредо Педулла. Однако приоритетом «нерадзурри» остается подписание Адемолы Лукмана из «Аталанты», и только в случае неудачи возможны дальнейшие оценки.
Журналист также подчеркнул, что вчерашний запрос «Ромы» по англичанину был серьезным. Обсуждения продолжатся, так как профиль игрока нравится Джан Пьеро Гасперини больше других.
Кроме того, «Ювентус» также остается одним из возможных вариантов трансфера Санчо.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Альфредо Педуллы
