  • Игорь Ледяхов: «Когда вернемся в еврокубки, лимит ни к чему хорошему не приведет. Но для развития наших футболистов будет больше шансов»
Игорь Ледяхов: «Когда вернемся в еврокубки, лимит ни к чему хорошему не приведет. Но для развития наших футболистов будет больше шансов»

Игорь Ледяхов высказался о лимите на легионеров в Мир РПЛ.

«Что говорить? Лимиты никогда на пользу не шли. Это однозначно.

Но мы находимся в таком положении, что не участвуем в еврокубках и неизвестно, когда еще будем там участвовать. Я думаю, что для развития наших футболистов будет больше шансов с таким лимитом. Им будут больше доверять, они будут больше играть. Поэтому сейчас такую меру можно рассмотреть.

Потом, когда вернемся в еврокубки, то лимитные ограничения ни к чему хорошему не приведут. Я думаю, что здесь нужно просто подумать об уровне легионеров. Они должны быть более качественными. Здесь нужно посмотреть, как подходить к этому вопросу.

Должен ли в принципе существовать лимит? Я думаю, что для наших русских футболистов – это хорошо (смеется). Но вообще для развития футбола ни один лимит никогда не приводил ни к чему хорошему», – сказал бывший полузащитник и тренер «Спартака».

Игорь Ледяхов
