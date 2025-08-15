  • Спортс
Дмитрий Парфенов: «В наше время «Спартак» был семьей – от тренера до повара и горничных. Игроков все любили и оберегали. Сейчас «Спартаку» важно стать семьей внутри»

Дмитрий Парфенов высказался о проблемах «Спартака».

– В чем видите причины перманентного кризиса «Спартака» и что должно произойти, чтобы ситуация не разово, а глобально изменилась к лучшему?

– Любой профессионал скажет, что для понимания этого надо находиться внутри клуба. Но со стороны кажется, что должна быть более понятная вертикаль: высшее руководство – спортивный директор – главный тренер. Не могут, не должны клубные структуры работать вразнобой.

В наше время «Спартак» был семьей – от главного тренера до повара и горничных. Нас, игроков, все любили и оберегали, и мы это чувствовали. Считаю, что и сейчас «Спартаку» важно стать семьей именно внутри – независимо от того, кто и что говорит снаружи. Мне кажется, что этого не хватает и этого единства в клубе нет. Только это приносит результат.

Как раз у «Зенита» много лет были и четкое понимание этого, и структура, и то, что все внутри оберегали команду от негатива. В любом коллективе у каждого большого футболиста свои амбиции. Те, кто сидит на скамейке, недоволен таким положением дел. Но часто ли изнутри «Зенита», особенно при Сергее Семаке, просачивались какие-то скандалы, недовольства? Нет, и это тоже немаловажный момент. Хотя давление и на игроков, и на тренера там тоже очень серьезное. Но четкого понимания, куда клуб идет, вектора его развития во всех сферах – больше, – сказал четырехкратный чемпион России в составе «Спартака».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Источник: «Спорт-Экспресс»
