«Локомотив» рассматривает Шнапцева из «Пари НН» на замену Самошникову (Sport24)
«Локомотив» интересуется Максимом Шнапцевым.
По информации Sport24, железнодорожники проявляют интерес к защитнику «Пари НН». 21-летний воспитанник «Локо» рассматривается на замену Ильи Самошникова.
Ожидается, что «Локомотив» примет предложение «Спартака» по Самошникову в размере 350 млн рублей плюс бонусы.
Контракт Шнапцева с «Пари НН» действует до лета 2027 года. Подробная статистика игрока доступна по ссылке.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?14602 голоса
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости