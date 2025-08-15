«Локомотив» рассматривает Шнапцева из «Пари НН» на замену Самошникову (Sport24)

«Локомотив» интересуется Максимом Шнапцевым.

По информации Sport24, железнодорожники проявляют интерес к защитнику «Пари НН». 21-летний воспитанник «Локо» рассматривается на замену Ильи Самошникова .

Ожидается, что «Локомотив » примет предложение «Спартака » по Самошникову в размере 350 млн рублей плюс бонусы.

Контракт Шнапцева с «Пари НН » действует до лета 2027 года. Подробная статистика игрока доступна по ссылке .