Самошников близок к переходу в «Спартак». Зарплата – 1,4 млн евро в год (Иван Карпов)
Илья Самошников в ближайшее время может присоединиться к «Спартаку».
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что защитник близок к переходу из «Локомотива» в состав красно-белых. Контракт будет рассчитан на срок до 2028 года, зарплата – 1,4 млн евро в год.
«Спартак» предложил за Самошникова 350 млн рублей, и ожидается, что железнодорожники направят встречное предложение – 400 млн плюс бонусы. Скорее всего, на этой сумме стороны и сойдутся.
Самошников в этом сезоне провел лишь один матч в Мир РПЛ, в прошлом – 24 (и забил 4 гола). Подробно со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?452 голоса
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости