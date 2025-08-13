23

Самошников близок к переходу в «Спартак». Зарплата – 1,4 млн евро в год (Иван Карпов)

Илья Самошников в ближайшее время может присоединиться к «Спартаку».

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что защитник близок к переходу из «Локомотива» в состав красно-белых. Контракт будет рассчитан на срок до 2028 года, зарплата – 1,4 млн евро в год.

«Спартак» предложил за Самошникова 350 млн рублей, и ожидается, что железнодорожники направят встречное предложение – 400 млн плюс бонусы. Скорее всего, на этой сумме стороны и сойдутся.

Самошников в этом сезоне провел лишь один матч в Мир РПЛ, в прошлом – 24 (и забил 4 гола). Подробно со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
