Депутат Милонов о результатах «Зенита»: «Дело не в Семаке. Проблема в чрезмерном количестве иностранцев»
Виталий Милонов прокомментировал результаты «Зенита» на старте сезона.
Команда Сергея Семака набрала 5 очков в 4 первых турах Мир РПЛ и занимает 8-е место в турнирной таблице.
«Это обычное дело – когда команда начинает играть не очень хорошо, винят тренера, хотя он точно такой же, каким был и в те времена, когда команда занимала первое место. Возможно, не в Семаке дело. Он же приводил к победам.
Мне кажется, что проблема «Зенита» в чрезмерном количестве иностранцев. Надо снижать их количество, тогда команда пройдет через определенный период адаптации, слаживания, но сможет заиграть уже по-другому. Дело не в Семаке», – сказал депутат Госдумы.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
