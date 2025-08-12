Депутат Милонов о результатах «Зенита»: «Дело не в Семаке. Проблема в чрезмерном количестве иностранцев»

Виталий Милонов прокомментировал результаты «Зенита» на старте сезона.

Команда Сергея Семака набрала 5 очков в 4 первых турах Мир РПЛ и занимает 8-е место в турнирной таблице.

«Это обычное дело – когда команда начинает играть не очень хорошо, винят тренера, хотя он точно такой же, каким был и в те времена, когда команда занимала первое место. Возможно, не в Семаке дело. Он же приводил к победам.

Мне кажется, что проблема «Зенита » в чрезмерном количестве иностранцев. Надо снижать их количество, тогда команда пройдет через определенный период адаптации, слаживания, но сможет заиграть уже по-другому. Дело не в Семаке», – сказал депутат Госдумы.