«Ливерпуль» предложил «Парме» 31+4 млн евро за Леони (Джанлука Ди Марцио)

«Ливерпуль» направил официальное предложение о трансфере Джованни Леони.

Мерсисайдцы предложили за 18-летнего защитника «Пармы» 31 миллион евро и еще 4 млн в качестве бонусов. Переговоры между клубами продолжаются, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

В прошлом сезоне Леони провел за «Парму» 17 матчей в Серии А и забил один гол. Его подробную статистику можно найти здесь .