«Ливерпуль» предложил «Парме» 31+4 млн евро за Леони (Джанлука Ди Марцио)
«Ливерпуль» направил официальное предложение о трансфере Джованни Леони.
Мерсисайдцы предложили за 18-летнего защитника «Пармы» 31 миллион евро и еще 4 млн в качестве бонусов. Переговоры между клубами продолжаются, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
В прошлом сезоне Леони провел за «Парму» 17 матчей в Серии А и забил один гол. Его подробную статистику можно найти здесь.
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости