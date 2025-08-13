Леони переходит в «Ливерпуль» из «Пармы» за 35 млн евро

Джованни Леони переходит в «Ливерпуль».

«Красные» согласовали трансфер 18-летнего защитника ихз «Пармы». Сумма трансфера составит 35 млн евро, итальянский клуб также получит процент от перепродажи игрока, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

В прошлом сезоне Леони провел за «Парму» 17 матчей в Серии А и забил один гол. Его подробная статистика – здесь .