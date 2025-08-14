Леони сегодня прилетит в Ливерпуль на медосмотр и подписание контракта. Сделка «красных» с «Пармой» полностью закрыта

Джованни Леони сегодня завершит переход в «Ливерпуль».

Ранее сообщалось , что «красные» согласовали трансфер 18-летнего защитника из «Пармы». Его сумма составит 35 млн евро, итальянский клуб также получит процент от перепродажи игрока.

По информации инсайдера Фабрицио Романо , сделка полностью закрыта.

Сегодня игрок и его агент отправятся в Ливерпуль. Там Леони пройдет медосмотр и подпишет контракт с мерсисайдцами.