Онопко о «Ростове» при Альбе: «Требования те же, что и у Карпина. Почти ничего не поменялось. Занятия и установки Джони проводит на русском»

Виктор Онопко рассказал о работе «Ростова» при тренере Джонатане Альбе.

— Что поменялось в работе и игре «Ростова» с момента, когда его возглавил Альба?

— Практически ничего. К примеру, на сборах трудились по тому же графику и режиму, что и раньше. Ничего не изменилось в работе медиков, аналитиков, диетолога — те же требования, те же задачи. И если появились какие-то новшества в тренировочном процессе, то они несущественны и больше носят эмоциональный характер.

К примеру, в предыгровых занятиях стало больше «короткого» футбола: матчи «7 на 7», на ограниченной площадке с большими воротами, без положения «вне игры». Все это рождает остроту и заставляет быстрее принимать решения. А при ничьей все решают пенальти.

Много внимания Джони, как тепло еще называют в команде Альбу, уделяет вопросам тактики. Кстати, все занятия, посвященные ей, испанец проводит на русском. Как и установки, на которых он, возможно, чуть менее эмоционален, чем Карпин , но последователен и точен в деталях.

Игровое направление осталось прежним: высокий прессинг, а также три фазы обороны, из которой чуть поменялся выход. В атаке с уходом Комличенко выдвинулся вперед Голенков. На этой позиции могут сыграть также Сулейманов и восстановившийся после травмы Мохеби. Но здесь многое зависит от тактики и особенностей соперника, – сказал ассистент тренера «Ростова ».