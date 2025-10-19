  • Спортс
  • Саввиди получит 49% акций «Ростова» от Арутюнянца и 25,99% от Ростовской области. Президентом клуба станет 66-летний предприниматель или его представитель (Иван Карпов)
Саввиди получит 49% акций «Ростова» от Арутюнянца и 25,99% от Ростовской области. Президентом клуба станет 66-летний предприниматель или его представитель (Иван Карпов)

Иван Саввиди вскоре будет управлять «Ростовом».

По данным Ивана Карпова, до конца октября, скорее всего, в 20-х числах, должно быть объявлено о назначении нового президента донского клуба, которым станет 66-летний предприниматель или его представитель.

Контроль за клубом постепенно переходит к Саввиди. Скоро должен решиться вопрос о передаче 49% акций от Арташеса Арутюнянца к Саввиди. Еще 25,99% он получит от Ростовской области.

Ранее Арутюнянц объявил об уходе с поста президента «Ростова». Сообщалось, что спортивный директор Алексей Рыскин также уйдет из клуба.

Саввиди – российский и греческий предприниматель, в 2023 году вошел в рейтинг Forbes «110 российских миллиардеров», заняв 71-е место с состоянием 1,7 миллиарда долларов. В 2012 году он приобрел контрольный пакет акций греческого футбольного клуба ПАОК. Саввиди – бывший депутат Госдумы Федерального собрания РФ. 

Революция в «Ростове»: могут уйти президент, тренеры и игроки. Спортивный директор – уже точно

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
