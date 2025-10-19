Консорциум из ОАЭ рассматривает возможность покупки «МЮ». Кантона предложили стать лицом объединения, Бекхэм и Руни им тоже интересны

Консорциум из ОАЭ хочет купить «МЮ» и привлекает экс-игроков клуба для этого.

По информации The Guardian, объединение инвесторов из Объединенных Арабских Эмиратов пригласило Эрика Кантона стать лицом консорциума в рамках потенциальной заявки на покупку «Манчестер Юнайтед». Уэйн Руни и Дэвид Бекхэм также представляют интерес для группы.

Консорциум находится на стадии формирования, поскольку только ищет финансирование, прежде чем обратиться к шести братьям и сестрам Глейзерам, которые совместно являются основными владельцами «Юнайтед».

Инвесторы намерены привлечь известных бывших игроков «Манчестер Юнайтед » в качестве послов в рамках этого процесса.