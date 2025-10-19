Локателли о 0:2 с «Комо»: «Мы злы, «Ювентус» не может проигрывать такие матчи. Главное – исправить детали, нам нужно сосредоточиться на «Реале»
Мануэль Локателли заявил, что «Ювентус» разозлен поражением от «Комо».
Туринцы уступили команде из Комо со счетом 0:2 в 7-м туре Серии А.
«Мы злы. Мы не можем позволить себе проигрывать такие матчи.
Я злюсь на то, как мы играли. Главное – исправить эти моменты. Есть некоторые детали, которые имеют значение.
Мы обсудили это с тренером, теперь нам нужно сосредоточиться на «Реале», – сказал полузащитник «Ювентуса».
22 октября команда Игора Тудора в гостях сыграет с «Мадридом» в общем этапе Лиги чемпионов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Николо Скиры
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости