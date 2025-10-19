Локателли о 0:2 с «Комо»: «Мы злы, «Ювентус» не может проигрывать такие матчи. Главное – исправить детали, нам нужно сосредоточиться на «Реале»

Мануэль Локателли заявил, что «Ювентус» разозлен поражением от «Комо».

Туринцы уступили команде из Комо со счетом 0:2 в 7-м туре Серии А.

«Мы злы. Мы не можем позволить себе проигрывать такие матчи.

Я злюсь на то, как мы играли. Главное – исправить эти моменты. Есть некоторые детали, которые имеют значение.

Мы обсудили это с тренером, теперь нам нужно сосредоточиться на «Реале », – сказал полузащитник «Ювентуса ».

22 октября команда Игора Тудора в гостях сыграет с «Мадридом» в общем этапе Лиги чемпионов.