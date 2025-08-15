Альба о 0:1 с «Пари НН»: «Даже вдесятером «Ростов» мог забить и завершить основное время вничью. Затем случилось второе удаление»

Джонатан Альба оценил поражение «Ростова» от «Пари НН» (0:1) в Фонбет Кубке России.

— До 70‑й минуты казалось, что игра проходит под вашим контролем. Что случилось в концовке?

— Случилось удаление, случились стандарты. Получили гол. Но даже когда у нас было на одного игрока меньше, я думал, что мы можем забить и завершить основное время игры вничью. Затем случилось второе удаление у нас. Тем не менее мы продолжили бить по воротам, прессинговать. Но не получилось. Двигаемся дальше.

— Насколько для вас важны результаты в Кубке России?

— Для нас это важный турнир. Конечно, мы стремимся как можно быстрее набрать 33 очка в РПЛ. Но борьба в Кубке тоже важна, — сказал тренер «Ростова ».