Экс-игрок сборной Палестины погиб в результате атаки Израиля: «Аль-Обейд принял мученическую смерть после удара оккупационных сил по ожидавшим гуманитарную помощь в Газе»

Экс-игрок сборной Палестины погиб в результате атаки Израиля.

«Сулейман аль-Обейд погиб мученической смертью после того, как израильские оккупационные силы нанесли удар по людям, ожидавшим гуманитарную помощь на юге сектора Газа в среду», – сообщает пресс-служба Палестинской футбольной ассоциации.

У 41-летнего Сулеймана остались жена, двое сыновей и три дочери.

Аль‑Обейд по ходу карьеры выступал в чемпионате Палестины , он провел 24 матча за сборную, забив два гола. На его счету более 100 голов за карьеру.