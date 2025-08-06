Экс-игрок сборной Палестины погиб в результате атаки Израиля: «Аль-Обейд принял мученическую смерть после удара оккупационных сил по ожидавшим гуманитарную помощь в Газе»
Экс-игрок сборной Палестины погиб в результате атаки Израиля.
«Сулейман аль-Обейд погиб мученической смертью после того, как израильские оккупационные силы нанесли удар по людям, ожидавшим гуманитарную помощь на юге сектора Газа в среду», – сообщает пресс-служба Палестинской футбольной ассоциации.
У 41-летнего Сулеймана остались жена, двое сыновей и три дочери.
Аль‑Обейд по ходу карьеры выступал в чемпионате Палестины, он провел 24 матча за сборную, забив два гола. На его счету более 100 голов за карьеру.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?12909 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Палестинской футбольной ассоциации
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости