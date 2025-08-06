«Отстраните Израиль, геноцид – это не игра». На Мальте активисты провели акцию в поддержку Газы перед матчем «Спартанс» с «Маккаби» и призвали освободить Палестину от оккупации
Перед матчем «Маккаби» в квалификации Лиги Европы активисты устроили протест.
Во вторник команда из Тель-Авива на выезде одержала победу над мальтийским клубом «Хамрун Спартанс» (2:1).
Times of Malta сообщает, что группа активистов провела акцию с целью осуждения действий Израиля в Газе.
Матч проходил в Паоле на стадионе «Тони Беццина». Полиция приняла особые меры предосторожности, установив заграждение на дороге рядом с ареной.
Собравшиеся активисты выкрикивали лозунги на тему геноцида в Палестине, призывали обеспечить ее свободу и прекратить «израильскую оккупацию».
Были замечены плакаты «Отстраните Израиль от всех игр» и «Геноцид – это не игра».
Отмечается, что большой палестинский флаг также был вывешен на бастионах Сенглеи и был виден из Паолы.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Times of Malta
