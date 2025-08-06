«Отстраните Израиль, геноцид – это не игра». На Мальте активисты провели акцию в поддержку Газы перед матчем «Спартанс» с «Маккаби» и призвали освободить Палестину от оккупации

Перед матчем «Маккаби» в квалификации Лиги Европы активисты устроили протест.

Во вторник команда из Тель-Авива на выезде одержала победу над мальтийским клубом «Хамрун Спартанс » (2:1).

Times of Malta сообщает, что группа активистов провела акцию с целью осуждения действий Израиля в Газе.

Матч проходил в Паоле на стадионе «Тони Беццина». Полиция приняла особые меры предосторожности, установив заграждение на дороге рядом с ареной.

Собравшиеся активисты выкрикивали лозунги на тему геноцида в Палестине, призывали обеспечить ее свободу и прекратить «израильскую оккупацию».

Были замечены плакаты «Отстраните Израиль от всех игр» и «Геноцид – это не игра».

Отмечается, что большой палестинский флаг также был вывешен на бастионах Сенглеи и был виден из Паолы.