  • Терехов о «Химках»: «Спасать никто не планировал. Алаев спасал себя, делая громкие заявления о мнимом внешнем управлении, на которое у него не было полномочий. Почему никто не наказан?»
Сергей Терехов считает, что «Химки» никто не планировал спасать от банкротства.

– В какой момент поняли, что никто долги погашать не собирается?

– Все время была надежда, что футбольное руководство страны такого произвола не допустит. Но, как видим, к сожалению, никто не планировал спасать клуб и людей. Александр Алаев спасал себя, приезжая и делая громкие заявления о мнимом внешнем управлении, на которое у него не было никаких полномочий. 

Главное – сказать громкие фразы через прессу, чтобы «Химки» просто доехали до конца чемпионата. А на самом деле никто не планировал решать проблемы – и всем на этот клуб класть. 

– На что сейчас надежда? Как вернуть деньги? 

– Надо стучаться в разные двери, кричать о произошедшем. Наверное, есть те, кто уже написал заявление в прокуратуру. 

Одного не понимаю: как в такой ситуации никто не может быть наказан? После всего, что случилось. Надо тогда спрашивать с генерального директора, проводить следственные мероприятия, а не в Турцию его отпускать работать. 

Бюджет «Химок» – около 2 млрд рублей, как эти деньги выводились, куда поступали, почему «Химки» идут к банкротству? 

Но все будто просто живут дальше, всем так удобнее. Прошлый чемпионат закончился, результаты утвердили, форс-мажора не случилось, а дальше – ну делайте что хотите. РПЛ и РФС не при делах – потому что клуба не существует. Садыгов не при делах – потому что по бумагам не акционер. А при делах только сотрудники и футболисты, которые по шесть месяцев не получали зарплату.

Причем у сотрудников клуба, думаю, зарплаты вообще ниже рынка были – у массажистов, администраторов, врачей. Для них происходящее просто больно. Печально, что никто не обращает внимание на все эти проблемы. 

Потому что так удобнее, – сказал бывший защитник подмосковного клуба в интервью Спортсу"

«С осени пойду работать в доставку». Позорное отношение к игрокам и персоналу «Химок»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс"
