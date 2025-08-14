Терехов о «Химках»: «Спасать никто не планировал. Алаев спасал себя, делая громкие заявления о мнимом внешнем управлении, на которое у него не было полномочий. Почему никто не наказан?»

Сергей Терехов считает, что «Химки» никто не планировал спасать от банкротства.

– В какой момент поняли, что никто долги погашать не собирается?

– Все время была надежда, что футбольное руководство страны такого произвола не допустит. Но, как видим, к сожалению, никто не планировал спасать клуб и людей. Александр Алаев спасал себя, приезжая и делая громкие заявления о мнимом внешнем управлении, на которое у него не было никаких полномочий.

Главное – сказать громкие фразы через прессу, чтобы «Химки » просто доехали до конца чемпионата. А на самом деле никто не планировал решать проблемы – и всем на этот клуб класть.

– На что сейчас надежда? Как вернуть деньги?

– Надо стучаться в разные двери, кричать о произошедшем. Наверное, есть те, кто уже написал заявление в прокуратуру.

Одного не понимаю: как в такой ситуации никто не может быть наказан? После всего, что случилось. Надо тогда спрашивать с генерального директора, проводить следственные мероприятия, а не в Турцию его отпускать работать.

Бюджет «Химок» – около 2 млрд рублей, как эти деньги выводились, куда поступали, почему «Химки» идут к банкротству?

Но все будто просто живут дальше, всем так удобнее. Прошлый чемпионат закончился, результаты утвердили, форс-мажора не случилось, а дальше – ну делайте что хотите. РПЛ и РФС не при делах – потому что клуба не существует. Садыгов не при делах – потому что по бумагам не акционер. А при делах только сотрудники и футболисты, которые по шесть месяцев не получали зарплату.

Причем у сотрудников клуба, думаю, зарплаты вообще ниже рынка были – у массажистов, администраторов, врачей. Для них происходящее просто больно. Печально, что никто не обращает внимание на все эти проблемы.

Потому что так удобнее, – сказал бывший защитник подмосковного клуба в интервью Спортсу” .

