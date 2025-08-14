  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Валуев о возможном уходе Сафонова из «ПСЖ» из-за Забарного: «Европейские страны до последнего будут закручивать гайки для России. Обратная ситуация, нежели с США, где может быть потепление»
9

Валуев о возможном уходе Сафонова из «ПСЖ» из-за Забарного: «Европейские страны до последнего будут закручивать гайки для России. Обратная ситуация, нежели с США, где может быть потепление»

Николай Валуев считает, что европейцы продолжат давить на Россию.

Сообщалось, что «ПСЖ» после покупки защитника «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного может продать вратаря сборной России Матвея Сафонова в попытке минимизировать имиджевые и политические риски.

«Европейские страны до последнего будут закручивать гайки для России. Обратная ситуация, нежели с США, где может быть потепление в спорте.

На примере Сафонова можно увидеть, что Европа продолжает держать курс, взятый ранее», – сказал депутат Государственной думы РФ.

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?8114 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовал: Александр Суряев
logoИлья Забарный
Государственная дума
logoлига 1 Франция
logoСборная Украины по футболу
Политика
logoМатвей Сафонов
logoПСЖ
logoСборная России по футболу
logoНиколай Валуев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Депутат Свищев о «ПСЖ»: «Нет оснований по национальному признаку избавляться от Сафонова. Забарному «будет некомфортно» – что за детский сад? Матвей должен обратиться в ФИФА и УЕФА»
1312 августа, 16:55
Депутат Журова про Сафонова и Забарного в «ПСЖ»: «Вопросы будут не к нашему, а к украинскому спортсмену. Он будет игнорировать Матвея, как будто его нет»
1312 августа, 16:23
«ПСЖ» хочет продать Сафонова из-за ставки Энрике на Забарного. Клуб намерен минимизировать имиджевые и политические риски после трансфера украинца (РИА Новости)
16512 августа, 15:52
Главные новости
АПЛ вот-вот вернется! Время собирать команду в Основе
11 минут назадТесты и игры
Александр Медведев: «В «Зените» введен план «Перехват». Перехват и железнодорожных составов, и стада быков, и так далее. По этому плану нужно побеждать»
3416 минут назад
«Спартак» предложил 10 млн евро за Бельтрана. «Фиорентина» хочет минимум 15 млн (La Repubblica)
1727 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Пари НН» против «Ростова»
169641 минуту назад
Мак Аллистер о гибели Жоты: «Он поддерживает нас с небес. Если не верите, то просто посмотрите на время, когда Фримпонг забил в Суперкубке. 20:20. Знаки…»
1546 минут назад
Доннарумма и «Сити» согласовали зарплату – больше 12 млн евро в год «чистыми» (La Stampa)
3151 минуту назад
Дмитрий Губерниев: «Жду триумфального увольнения Станковича после матча с «Зенитом». Оптимальный тренер для «Спартака» – Талалаев или Шалимов, но они снова ищут Румпельштильцхена»
74сегодня, 16:09
Роднина считает, что все клубы РПЛ должны быть частными: «Это же бизнес, они сами должны зарабатывать. Если они берут деньги из бюджета, как они могут называться профессиональными?»
64сегодня, 15:50
ЦСКА продлит контракты с Дивеевым, Обляковым и Мойзесом (Иван Карпов)
21сегодня, 15:37
Траффорд будет основным вратарем «Ман Сити». Если придет Доннарумма, они могут поделить игровое время
9сегодня, 15:35
Ко всем новостям
Последние новости
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. ПАОК Оздоева и Чалова в гостях у «Вольфсберга», «Ноа» примет «Линкольн», «Шахтер» против «Панатинаикоса»
26 минут назадLive
«Лилль» купил вратаря «Еюпспора» Озера за 4,5+0,5 млн евро на замену Шевалье. Контракт – на 4 года
6 минут назадФото
Хейлунд интересен «Фулхэму». «МЮ» хочет продать форварда (Daily Mail)
18 минут назад
Рейньер: «Нельзя говорить, что я не преуспел в «Реал Мадрид». Я не проходил предсезонку, не провел ни одного матча, а люди пишут глупости в соцсетях»
114 минут назад
«Станкович ближе к отставке, чем Семак. Поражение от «Спартака» не приведет к уходу тренера». Гасилин о следующем матче «Зенита»
431 минуту назад
Мостовой об осенних соперниках сборной России: «Эти хотя бы из первой сотни рейтинга ФИФА, а были и 200-е. И ничего, все радовались, что мы побеждаем 10:0»
236 минут назад
«Лион» и 37-летний Матич расторгли контракт за год до его истечения. В июне хавбек был дисквалифицирован за отказ от поддержки акции по борьбе с гомофобией
239 минут назад
«Пари НН» – «Ростов» – 0:0, онлайн-трансляция. Мохеби, Аджаса, Байрамян и Весино играют
841 минуту назадLive
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Астана» уступила «Лозанне», «Арарат-Армения» принимает «Спарту», АЕК – «Арис» Кокорина
5сегодня, 16:00Live
«Рубин» принимает «Ростов». Казанцы, приходите поддержать команду на стадионе!
сегодня, 16:00Реклама