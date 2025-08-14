Николай Валуев считает, что европейцы продолжат давить на Россию.

Сообщалось, что «ПСЖ » после покупки защитника «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного может продать вратаря сборной России Матвея Сафонова в попытке минимизировать имиджевые и политические риски.

«Европейские страны до последнего будут закручивать гайки для России. Обратная ситуация, нежели с США, где может быть потепление в спорте.

На примере Сафонова можно увидеть, что Европа продолжает держать курс, взятый ранее», – сказал депутат Государственной думы РФ.