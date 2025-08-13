«МЮ» может предложить 80+40 млн фунтов за Балеба. Манкунианцы хотели бы отдать Санчо, но «Брайтон» вряд ли согласится
«Манчестер Юнайтед» обдумывает структуру потенциального предложения «Брайтону».
«Чайки» хотят получить за интересующего «МЮ» Карлоса Балеба 120 млн фунтов и вряд ли пойдут на уступки. Один из вариантов возможного начального предложения манкунианцев – 80 млн фунтов, остальное – в виде бонусов.
Также «Юнайтед» хотел бы включить в сделку Джейдона Санчо, но «Брайтон» вряд ли согласится забрать вингера.
Отмечается, что главный тренер «Манчестера» Рубен Аморим настаивает на подписании полузащитника, а Балеба рассматривается как наиболее подходящий кандидат. Если не удастся купить 21-летнего камерунца сейчас, то к этому варианту «МЮ», скорее всего, вернется в следующем году.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?1308 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Independent
