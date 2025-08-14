Милнер о современном футболе: «Все стало публичным. Деньги, соцсети, хайп – не думаю, что молодежи от этого легче. Говорят, что в раздевалках нужны камеры – я категорически против»

Джеймс Милнер назвал публичность испытанием для современных молодых футболистов.

«С восьми лет они полноценно тренируются в академиях три раза в неделю, участвуют в турнирах по всему миру перед толпами зрителей и привыкают к этому. В некотором смысле это более естественно. Сейчас академии оказывают им всяческую поддержку. К ним относятся как к профессионалам с самого раннего возраста.

Но деньги, социальные сети, хайп… Не думаю, что от этого становится легче. Становится очень легко забегать вперед. Все это сваливается на них так рано, и им негде спрятаться, просто потому что они потрясающе играют в футбол и выступают за первую команду в 16, 17, 18 лет.

Все очень публично. Ходят разговоры о том, что в раздевалках нужно установить камеры, но я категорически против. Так быть не должно.

Некоторые люди мудры не по годам, как, например, [20-летний полузащитник «Брайтона »] Джек Хиншелвуд , но есть и другие, которые могут быть не менее талантливы, у которых было другое воспитание и другой жизненный путь, и от них ждут, что они вырастут на публике и каким-то образом не совершат ошибок», – сказал экс-полузащитник «Ливерпуля », а ныне игрок «Брайтона».