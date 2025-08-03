Лукман об «Аталанте» и «Интере»: «Я подал запрос на трансфер, у меня нет выбора. По непонятным причинам клуб блокирует предложение, несмотря на обещания. Жаль, что все дошло до этого»

Адемола Лукман заявил, что запросил трансфер из «Аталанты».

Ранее сообщалось, что клуб из Бергамо отклонил предложения «Интера » по 27-летнему полузащитнику.

«За последние три года в «Аталанте» я отдал абсолютно все. Не только как футболист, но и как человек. Я всегда носил футболку с гордостью и старался представлять этот клуб и город Бергамо с душой, страстью и самоотдачей.

Я приехал сюда с надеждой помочь этому особенному клубу расти, и вместе мы создали воспоминания, которые останутся со мной навсегда. Победа в Лиге Европы и то, как я стоял плечом к плечу с партнерами по команде в тот вечер в Дублине, празднуя победу вместе с нашими болельщиками, стали одним из самых главных поводов для гордости в моей карьере. У меня до сих пор мурашки по коже от воспоминаний об этом.

«Аталанта », и особенно ее болельщики, стали частью меня. Это место стало для меня домом с того момента, как я приехал, и я всегда старался отплатить им той же любовью – даже в те моменты, когда за закрытыми дверьми было непросто.

Вот почему так сложно писать это. Я наслаждался каждым моментом, но чувствую, что сейчас, после трех замечательных лет в Бергамо, настало подходящее время двигаться дальше и испытать новое приключение. Ранее к «Аталанте» обращались многие клубы, и я всегда оставался верен команде. Однако я и руководство клуба пришли к единому мнению, что сейчас подходящее время, и клуб дал мне ясно понять, что, если поступит справедливое предложение, они позволят мне перейти.

Несмотря на то, что сейчас я получил предложение, соответствующее тому, что мы обсуждали, к сожалению, клуб блокирует эту возможность по непонятным мне причинам.

В результате, после многих месяцев нарушенных обещаний и, как мне кажется, плохого обращения со мной как с человеком и профессиональным футболистом, я, к сожалению, чувствую, что у меня нет другого выбора, кроме как высказать то, что я считаю правильным, потому как с меня хватит. Могу подтвердить, что я подал официальную заявку на трансфер.

Даже в самые тяжелые моменты, которые мне пришлось пережить, многие из которых остались в тайне, я всегда старался ставить интересы клуба, болельщиков и команды на первое место и надеялся, что до этого не дойдет. Но, к сожалению, сейчас, похоже, выбора почти нет.

Болельщикам – сердцу этого клуба – я хочу сказать следующее: мне искренне жаль, что все дошло до этого. Надеюсь, вы поймете эту невероятно сложную ситуацию. Главное – отстаивать то, что я считаю справедливым и правильным. Поддержка, которую вы всегда мне оказывали, была невероятной, а связь, которую мы создали вместе, – особенной.

Надеюсь, мы с клубом сможем как можно скорее найти взаимоприемлемое решение для всех сторон.

С любовью и благодарностью, Адемола », – написал полузащитник «Аталанты» в соцсетях.