  • «Народная любовь у «Спартака». Ветеранов клуба практически на руках носят в странах бывшего СССР! У «Зенита» больше титулов в последнее время, но все очевидно». Парфенов о клубах
16

Дмитрий Парфенов считает, что «Спартак», а не «Зенит» обладает народной любовью.

– Кто популярнее – «Спартак» или «Зенит»?

– Однозначно «Спартак». Мы знаем, откуда и с каких времен это идет, с самого начала становления команды. Об этом бессмысленно даже рассуждать и спорить, настолько все очевидно. Понятно, что у «Зенита» в последнее время больше титулов, но мы говорим именно про народную любовь. А она – у «Спартака».

– Почему, на ваш взгляд, в «Зените» в последнее время так стремятся делать акцент не на трофеи, а именно на популярность?

– Как раз из-за этих титулов. Но не надо путать их с любовью и популярностью у людей. По себе скажу – тренировал недавно в другом государстве, Казахстане, и все время ощущал эту любовь к «Спартаку», в котором мне посчастливилось играть. Тем более что «Актобе», где я работал, – тоже красно-белые, и актюбинские фанаты дружат со спартаковскими. И когда с ветеранами красно-белых ездишь в другие страны бывшего СССР, нас так встречают! Благодарят, тепло относятся, практически на руках носят.

– Но нынешний «Спартак» – в очередном кризисе. Не заставит ли это болельщиков в конце концов потерять интерес к команде? Сколько можно!

– Такая огромная армия поклонников красно-белых может чуть-чуть поредеть, но в целом она останется прежней. Ведь уже почти 25 лет, после того, как убрали Олега Ивановича [Романцева], «Спартак» мало что выигрывает, но его аудитория остается первой в стране. Всегда поражался этим в самые трудные времена, а их в последнее время достаточно.

Вижу, насколько эта любовь искренняя и народная. От всего сердца. И то, как люди переживают неудачи футбольной команды, говорит как раз о том, как они любят «Спартак». Если бы молчали, равнодушно и покорно все принимали, это означало бы, что публики становится меньше, она привыкает к поражениям, – заявил экс-защитник «Спартака».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
