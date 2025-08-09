  • Спортс
  • Александр Ширко: «Спартак» – номер один с точки популярности в России. Народная команда! О «Зените» так никогда не скажут»
49

Александр Ширко: «Спартак» – номер один с точки популярности в России. Народная команда! О «Зените» так никогда не скажут»

Александр Ширко считает «Спартак» самой популярной командой России.

– Недавно «СЭ» запустил спецпроект, чтобы выяснить, какой клуб популярнее – «Спартак» или «Зенит»? Ваше мнение?

– Для меня ответ очевиден. «Спартак»!

– Как тогда объяснить данные соцопросов, где клуб из Санкт-Петербурга уже лет десять удерживает лидерство?

– Это связано с количеством трофеев, завоеванных в последние годы, и доминированием в РПЛ. Есть люди, которые тянутся к богатым и успешным. Но глобально с точки зрения популярности «Спартак» в России по-прежнему номер один. Народная команда! О «Зените» так никогда не скажут.

– Почему?

– Потому что любят его только в Петербурге и окрестностях. А «Спартак» – во всех городах. Да, он давно не выигрывал золотые медали. Но память о победном прошлом удерживает фанатов возле команды. Меньше их не становится.

– Разве?

– Маленький пример – со спартаковскими ветеранами мы играем в разных уголках страны. Куда бы ни приехали – на трибунах всегда много болельщиков. А два года назад в Волгограде на наш матч вообще собралось почти 40 тысяч!

– Ничего себе.

– Так что интерес к «Спартаку» не снижается. Вы же сами видите, что о команде постоянно говорят – и на телевидении, и в печатных СМИ, и в соцсетях. Ни «Зениту», ни ЦСКА, ни «Динамо» подобное внимание даже не снилось, – сказал экс-форвард «Спартака» и шестикратный чемпион России.

Что «Спартаку» делать со Станковичем?27518 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
