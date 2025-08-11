«Спартак» – самый популярный. «Золотой гол» Шмарова праздновали всем двором, радость была как за сборную. А за «Зенит» болеет Петербург, один город в мире». Камил Гаджиев о клубах

Камил Гаджиев считает, что «Спартак» намного популярнее «Зенита» в России.

«Самый популярный [клуб] – «Спартак», конечно.

Ни хрена себе. В 1989 году Шмаров забил киевлянам (киевскому «Динамо » – Спортс’‘) в предпоследнем туре, где решалась судьба возможного золота. Если бы «Спартак» не выиграл, пришлось бы ехать к «Жальгирису». Тогда «Спартак» мог бы слететь. Шмаров на последней минуте ударил и забил в девятку. Это называется «золотым голом» Шмарова.

Чтоб вы понимали, у нас весь двор в Москве, вся девятиэтажка и все дома напротив – все люди выбежали на улицу и обнимали друг друга.

То есть радость была как за сборную, потому что «Спартак» – это «Спартак ». А за «Зенит » болеет Санкт-Петербург, один город в мире, и все», – сказал президент Fight Nights и болельщик «Спартака» Гаджиев.