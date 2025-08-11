  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» – самый популярный. «Золотой гол» Шмарова праздновали всем двором, радость была как за сборную. А за «Зенит» болеет Петербург, один город в мире». Камил Гаджиев о клубах
73

«Спартак» – самый популярный. «Золотой гол» Шмарова праздновали всем двором, радость была как за сборную. А за «Зенит» болеет Петербург, один город в мире». Камил Гаджиев о клубах

Камил Гаджиев считает, что «Спартак» намного популярнее «Зенита» в России.

«Самый популярный [клуб] – «Спартак», конечно.

Ни хрена себе. В 1989 году Шмаров забил киевлянам (киевскому «Динамо» – Спортс’‘) в предпоследнем туре, где решалась судьба возможного золота. Если бы «Спартак» не выиграл, пришлось бы ехать к «Жальгирису». Тогда «Спартак» мог бы слететь. Шмаров на последней минуте ударил и забил в девятку. Это называется «золотым голом» Шмарова.

Чтоб вы понимали, у нас весь двор в Москве, вся девятиэтажка и все дома напротив – все люди выбежали на улицу и обнимали друг друга.

То есть радость была как за сборную, потому что «Спартак» – это «Спартак». А за «Зенит» болеет Санкт-Петербург, один город в мире, и все», – сказал президент Fight Nights и болельщик «Спартака» Гаджиев.

Что «Спартаку» делать со Станковичем?32496 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoЗенит
logoСпартак
logoДинамо Киев
logoСпорт-Экспресс
logoКамил Гаджиев
Валерий Шмаров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Ширко: «Спартак» – номер один с точки популярности в России. Народная команда! О «Зените» так никогда не скажут»
499 августа, 08:32
«Спартак» – самый популярный клуб России, наследие золотых времен еще работает. Я видел много фанатов «Зенита» вне Петербурга, но это несравнимо с красно-белыми». Шнякин о командах
1178 августа, 15:49
«Зенит» – самый популярный клуб в России. Если брать прошлое, то «Спартак». Но петербуржцы сейчас на слуху». Смольников о командах
338 августа, 14:34
Жирков о самом популярном клубе России: «У «Спартака» много болельщиков еще с 90-х. «Зенит» популярнее в последние годы, потому что много выигрывал чемпионат, еврокубки»
1877 августа, 17:38
Главные новости
Нашей Трибуне нужен продакт-менеджер, чтобы каждый голос пользователя на ней был ярче и громче. Ждем именно вас!
14 минут назадВакансия
Агент Батракова о вариантах в Европе: «Алексею больше всего подошла бы Испания. Есть интерес со стороны итальянских и испанских клубов. Переход в Германию из-за политики маловероятен»
1647 минут назад
Россия сыграет с Перу и Чили, Роналду сделал предложение Джорджине, в РПЛ могут ввести потолок зарплат, Доннарумма не сыграет в Суперкубке, «Салават» расторг контракт с Ливо и другие новости
9сегодня, 06:10
Сафонов не хочет покидать «ПСЖ». Вратарь отказался от вариантов, предложенных клубом, ему нравится в Париже (L’Equipe)
110сегодня, 05:30
Гранат о Карпине в «Динамо»: «Он не Гарри Поттер, который придет с волшебной палочкой и все наладит. Команда – сложный футбольный организм, не все так просто»
24сегодня, 05:15
Черчесов о «Спартаке»: «Если до сих пор не возглавил, почему это должно случиться сейчас? Тренер, которого хотят, находят. Если буду нужен топ-клубу – обратятся»
21сегодня, 04:45
Мостовой о Станковиче: «Нет результата – будут кидать ножи в спину. Будет результат – те же самые будут облизывать. В «Спартаке» поменялось 12 тренеров за последние 10 лет»
29сегодня, 04:30
Геммолог допустила, что кольцо Джорджины стоит несколько миллионов долларов: «Вес овального бриллианта оценивается более чем в 10 карат, возможно, 15»
56сегодня, 04:15
Зампред Госдумы Жуков: «Не понимаю, почему «Спартак» делает ставку на иностранных тренеров, а не на своих, спартаковских. Была возможность пригласить Черчесова»
64сегодня, 03:30
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Акрон» против ЦСКА, «Зенит» примет «Рубин», «Спартак» сыграет с «Динамо» Махачкала
12сегодня, 03:05
Ко всем новостям
Последние новости
Радимов о том, что «Спартак» неправильно потратил 70 млн евро на трансферы: «40 млн за Батракова, 20 – за Кисляка, 10 – за Кирилла Глебова. И была бы совсем другая картина»
59 минут назад
«Локомотив» объявил об уходе Марадишвили в «Акрон»: «Желаем успехов в дальнейшем и отсутствия травм»
539 минут назад
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Динамо» Киев в гостях у «Пафоса», «Кайрат» – у «Слована», «Фенербахче» Моуринью примет «Фейеноорд», «Бенфика» против «Ниццы»
159 минут назад
Товарищеские матчи. «Бавария» в гостях у «Грассхоппера», «Реал» – у «Тироля», «Интер» сыграет с «Монцей»
сегодня, 06:25
Хавбек «Динамо» Рубенс об РПЛ: «Уровень очень высокий. В Бразилии футбол более техничный, в России – интенсивный, построен на физике»
6сегодня, 06:15
Осинькин о паузе в карьере: «Не хватает эмоций от работы в футболе. Драйва, которого у любого тренера достаточно с головой на 50 обычных людей»
5сегодня, 05:55
«Спартак» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
2сегодня, 05:45
Губерниев об иностранном тренере в «Спартаке»: «Ищут золотых рыбок, которые оказались ротанами. Пусть Абаскаля возьмут – за такие деньги можно вернуться, ерундой позаниматься»
15сегодня, 04:55
«Зенит» – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
3сегодня, 03:55
«Семак посадил Глушенкова в глухой запас. Это что такое? В «Зените» все российские футболисты начинают деградировать». Туфрин о клубе
34сегодня, 03:30