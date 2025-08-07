Челестини о ЦСКА: «Мы играем практически без замен. Ситуация непростая, но руководство работает над приобретениями – болельщики могут быть спокойны»

Фабио Челестини заверил, что ЦСКА работает над усилением состава.

«Наши болельщики могут быть спокойны. Мы работаем на поле, чтобы добиваться лучших результатов, а руководство работает над приобретениями. Ситуация действительно непростая, нас покинули некоторые игроки. Но команда при этом показывает фантастические действия.

У нас ни одного поражения даже в товарищеских матчах, мы отлично сыграли в Суперкубке [против «Краснодара »], обыграли «Локомотив » и провели прекрасный матч с «Зенитом ». И это в отсутствие игроков. Имеем что имеем, и с этими футболистами мы показываем отличный футбол. Работаем над усилением, но пока используем то, что у нас есть.

У нас фантастические ребята. Потому что мы играем практически без замен теми, кто у нас есть. Я восхищаюсь своими игроками, тем, как они все это выдерживают. Нам предстоит сыграть уже третий матч одним и тем же составом, но мы будем отдавать всех себя, чтобы добиться положительного результата», – сказал главный тренер ЦСКА Челестини.