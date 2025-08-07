  • Спортс
  • ЦСКА и «Краснодар» оштрафованы на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команд в матчах 3-го тура РПЛ
21

ЦСКА и «Краснодар» оштрафованы на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команд в матчах 3-го тура РПЛ

КДК оштрафовал ЦСКА и «Краснодар» на 100 тысяч рублей по итогам 3-го тура Мир РПЛ.

В 3-м туре чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» (1:1), «Краснодар» обыграл «Динамо» (1:0).

«Пари НН» – «Локомотив»: у нижегородцев задержка выхода из раздевалки перед началом матча на три минуты, перед вторым таймом – на две. Штраф – 40 тысяч рублей.

«Краснодар» – «Динамо»: выход за пределы технической зоны (главного тренера «Краснодара») Мурада Мусаева – штраф 10 тысяч, также у «Краснодара» неподобающее поведение команды – четыре предупреждения у футболистов и два – у официальных лиц клуба. Штраф – 100 тысяч рублей.

«Акрон» – «Спартак»: обе команды задержали выход из раздевалок на две минуты. Каждый оштрафован на 20 тысяч рублей.

«Балтика» – «Оренбург»: у «Балтики» задержка выхода перед началом матча на три минуты, перед вторым таймом – на две минуты. Штраф – 40 тысяч рублей.

«Зенит» – ЦСКА: выход за пределы технической зоны Фабио Челестини и тренера вратарей Дмитрия Крамаренко. Каждый оштрафован на 30 тысяч рублей. Неподобающее поведение команды ЦСКА – три футболиста и три официальных лица клуба получили предупреждения. Штраф – 100 тысяч рублей», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Что «Спартаку» делать со Станковичем?13425 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
