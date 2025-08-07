ЦСКА и «Краснодар» оштрафованы на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команд в матчах 3-го тура РПЛ

КДК оштрафовал ЦСКА и «Краснодар» на 100 тысяч рублей по итогам 3-го тура Мир РПЛ.

В 3-м туре чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом » (1:1), «Краснодар» обыграл «Динамо» (1:0).

«Пари НН » – «Локомотив »: у нижегородцев задержка выхода из раздевалки перед началом матча на три минуты, перед вторым таймом – на две. Штраф – 40 тысяч рублей.

«Краснодар » – «Динамо»: выход за пределы технической зоны (главного тренера «Краснодара») Мурада Мусаева – штраф 10 тысяч, также у «Краснодара» неподобающее поведение команды – четыре предупреждения у футболистов и два – у официальных лиц клуба. Штраф – 100 тысяч рублей.

«Акрон» – «Спартак »: обе команды задержали выход из раздевалок на две минуты. Каждый оштрафован на 20 тысяч рублей.

«Балтика» – «Оренбург»: у «Балтики» задержка выхода перед началом матча на три минуты, перед вторым таймом – на две минуты. Штраф – 40 тысяч рублей.

«Зенит» – ЦСКА: выход за пределы технической зоны Фабио Челестини и тренера вратарей Дмитрия Крамаренко. Каждый оштрафован на 30 тысяч рублей. Неподобающее поведение команды ЦСКА – три футболиста и три официальных лица клуба получили предупреждения. Штраф – 100 тысяч рублей», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.