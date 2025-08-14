Карпин на вопрос о том, как атакует «Динамо»: «У нас миллион принципов. Не может сидеть в своей штрафной. Вратарь «Краснодара» все время выбивал мяч, ни разу они не вышли низом»
Валерий Карпин считает, что «Динамо» показало себя в атаке лучше «Краснодара».
Главный тренер бело-голубых вступил в спор с журналистом после матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором москвичи разгромно проиграли «Краснодару» (0:4).
– Валерий Георгиевич, я не понимаю, как атакует команда?
– Как? У нас миллион принципов. В том числе прессинг. Мы мало забиваем, но и мало пропускаем. С «Сочи» мы нанесли 26, кажется, ударов. Сегодня нанесли больше ударов, чем соперник. Я вас спрошу: как атаковал «Краснодар»?
– Использовали ошибки.
– Браво. Но как атаковал?
– Я не специалист.
– У нас был прессинг. «Динамо» не может сидеть в своей штрафной. Их вратарь [Корякин] все время выбивал мяч. Ни разу они не вышли низом, – отметил главный тренер «Динамо».
