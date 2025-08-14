Карпин на вопрос о том, как атакует «Динамо»: «У нас миллион принципов. Не может сидеть в своей штрафной. Вратарь «Краснодара» все время выбивал мяч, ни разу они не вышли низом»

Валерий Карпин считает, что «Динамо» показало себя в атаке лучше «Краснодара».

Главный тренер бело-голубых вступил в спор с журналистом после матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором москвичи разгромно проиграли «Краснодару » (0:4).

– Валерий Георгиевич, я не понимаю, как атакует команда?

– Как? У нас миллион принципов. В том числе прессинг. Мы мало забиваем, но и мало пропускаем. С «Сочи» мы нанесли 26, кажется, ударов. Сегодня нанесли больше ударов, чем соперник. Я вас спрошу: как атаковал «Краснодар»?

– Использовали ошибки.

– Браво. Но как атаковал?

– Я не специалист.

– У нас был прессинг. «Динамо» не может сидеть в своей штрафной. Их вратарь [Корякин] все время выбивал мяч. Ни разу они не вышли низом, – отметил главный тренер «Динамо ».