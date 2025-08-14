Мусаев о «Динамо»: «Карпин проделал большую работу, нужно время на адаптацию. У «Краснодара» прошлый сезон тоже был тяжелым»

Мурад Мусаев объяснил проблемы «Динамо» на старте сезона адаптацией.

«Краснодар» разромил команду Валерия Карпина (4:0) в матче группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

– «Динамо» так тяжело вкатывается в сезон. Почему?

– Не знаю, Валерий Георгиевич много работает. Думаю, что проделана большая работа, нужно чуть‑чуть времени, чтобы адаптироваться. Ребята тоже привыкнут, может, нагрузки будут чуть ниже. Я уверен, что «Динамо» будет играть хорошо и добиваться результата, просто такой вопрос притирки.

У нас прошлый сезон тоже был очень тяжелым: стартовали с трех ничьих, проиграли Суперкубок. Много тренировались и работали, поэтому ничего страшного здесь нет. «Динамо» будет бороться за самые высокие места, – сказал главный тренер «Краснодара ».