  • Карпин о 0:4 с «Краснодаром»: «Не сильный удар для меня, посмотрели ближайший резерв «Динамо» – он себя показал. Три голевые отдали на свои ворота. Время нужно не мне, а команде»
36

Карпин о 0:4 с «Краснодаром»: «Не сильный удар для меня, посмотрели ближайший резерв «Динамо» – он себя показал. Три голевые отдали на свои ворота. Время нужно не мне, а команде»

Валерий Карпин недоволен ошибками «Динамо» в матче с «Краснодаром» (0:4).

– Что в действиях игроков расстраивает вас больше всего?

– Хочется сформулировать помягче… Наверное, простые потери мяча.

– Есть версии, с чем они могут быть связаны?

– Тогда это уже грубо будет звучать. Будет не очень корректно говорить, я об этом футболистам скажу.

Счет 0:4 не сильный удар для меня, мы посмотрели ближайший резерв. Он себя показал. Мы три голевые передачи отдали на свои ворота, можно так сказать.

– Сколько нужно времени, чтобы мы увидели другое «Динамо»?

– Время нужно не мне, а команде, клубу нужно. Как восстановятся игроки, например, или приедет кто. Завтра‑послезавтра? Не знаю. А, может, никогда, – сказал главный тренер «Динамо».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoFONBET Кубок России
logoМатч ТВ
logoВалерий Карпин
