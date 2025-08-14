43

«ПСЖ» впервые выиграл Суперкубок УЕФА. Клубы из Франции прежде не брали трофей

«ПСЖ» впервые в своей истории стал обладателем Суперкубка УЕФА.

Команда Луиса Энрике в матче за трофей одолела «Тоттенхэм» (2:2, 4:3 по пенальти). Лондонцы участвовали в игре в качестве победителей Лиги Европы, парижане – как победители Лиги чемпионов.

Это первая победа французских клубов в матчах за Суперкубок. Лидирует по этому показателю Испания – 17 трофеев.

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?970 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoСуперкубок Европы
logoЛуис Энрике
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Дембеле 28 голов и 10 ассистов в 37 матчах за «ПСЖ» и Францию в 2025 году
1032 минуты назад
«Тоттенхэм» после ошибки Шевалье забил «ПСЖ»: мяч влетел в ворота от рук Люки после удара Ромеро. Это первый матч за парижан для купленного на замену Доннарумме вратаря
58сегодня, 20:25Фото
Главные новости
«ПСЖ» выиграл 5 трофеев в 2025 году
2212 минут назад
Энрике взял 17-й трофей в карьере тренера и 8-й во главе «ПСЖ»
816 минут назад
Сафонов выиграл пять трофеев в «ПСЖ» за 14 месяцев, Хвича – четыре с января
2117 минут назад
🏆 «ПСЖ» взял Суперкубок Европы, отыгравшись с 0:2 и победив «Тоттенхэм» по пенальти! Шевалье ошибся в основное время, но отбил удар в серии
83219 минут назад
Карпин на вопрос о том, как атакует «Динамо»: «У нас миллион принципов. Не может сидеть в своей штрафной. Вратарь «Краснодара» все время выбивал мяч, ни разу они не вышли низом»
3023 минуты назад
У Дембеле 28 голов и 10 ассистов в 37 матчах за «ПСЖ» и Францию в 2025 году
1032 минуты назад
Мусаев о Мукаилове, сделавшем дубль в ворота «Динамо»: «Уже поздно увидел, что он пошел давать интервью на поле – поскромнее надо быть. Нельзя ему расслабляться»
1134 минуты назад
«МЮ» может предложить 80+40 млн фунтов за Балеба. Манкунианцы хотели бы отдать Санчо, но «Брайтон» вряд ли согласится
1441 минуту назад
Сперцян подтвердил предложение от «Саутгемптона»: «Про переход говорить рано, но все серьезно. Решим вместе с Галицким»
2855 минут назад
Карпин о 0:4 с «Краснодаром»: «Не сильный удар для меня, посмотрели ближайший резерв «Динамо» – он себя показал. Три голевые отдали на свои ворота. Время нужно не мне, а команде»
7159 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Победители ЛЧ взяли Суперкубок УЕФА в 7-й раз подряд. Последним среди победителей ЛЕ выигрывал «Атлетико» в 2018-м
4 минуты назад
Глава судей АПЛ Уэбб о критике в соцсетях: «Несогласие не дает права оскорблять и угрожать безопасности арбитров и их семей. Нормально выражать свое мнение, но некоторые способы делать это неприемлемы»
3сегодня, 20:17
«Астон Вилла» может отдать Бэйли в аренду «Роме» с обязательным выкупом
1сегодня, 20:11
Глава АПЛ Мастерс о проведении матчей за рубежом: «Это не входит в планы и не обсуждается. Мы добились международного развития другими способами»
1сегодня, 19:59
У «Краснодара» 3 сухих победы подряд. Дальше – «Сочи» в РПЛ
8сегодня, 19:42
Мостовой о «Золотом мяче»: «У меня нет фаворитов, тем более когда Винисиуса опрокинули. Вспоминаешь Месси, Роналду – 50 голов, 100 передач. Сейчас один забил 20, другой – 15»
25сегодня, 19:30
ПАОК не получал предложения по Чалову от «Кайсериспора»: «Это лишь интерес, не более. Федор – важный игрок для нашего клуба»
сегодня, 19:23
Карпин сделал 4 замены в перерыве игры с «Краснодаром». «Динамо» пропустило 3 гола и лишь раз пробило в створ
14сегодня, 19:05
«Милан» закрыл сделку по Атекаме. «Янг Бойз» получат 10 млн евро и 10% от перепродажи
1сегодня, 18:59
Фанаты «Ювентуса» освистывали Влаховича во время тренировочного матча на «Альянц Стадиум»
4сегодня, 18:41