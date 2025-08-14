«ПСЖ» впервые выиграл Суперкубок УЕФА. Клубы из Франции прежде не брали трофей

«ПСЖ» впервые в своей истории стал обладателем Суперкубка УЕФА.

Команда Луиса Энрике в матче за трофей одолела «Тоттенхэм » (2:2, 4:3 по пенальти). Лондонцы участвовали в игре в качестве победителей Лиги Европы, парижане – как победители Лиги чемпионов.

Это первая победа французских клубов в матчах за Суперкубок . Лидирует по этому показателю Испания – 17 трофеев.