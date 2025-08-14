Энрике взял 17-й трофей в карьере тренера и 8-й во главе «ПСЖ»

Луис Энрике завоевал 17-й трофей в тренерской карьере.

«ПСЖ » под его руководством обыграл «Тоттенхэм » (2:2, 4:3 по пенальти) в матче за Суперкубок Европы.

Также во главе парижской команды испанец по два раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции и одержал победу в Лиге чемпионов.

В качестве тренера «Барселоны» Энрике завоевал 9 трофеев.