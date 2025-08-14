Энрике взял 17-й трофей в карьере тренера и 8-й во главе «ПСЖ»
Луис Энрике завоевал 17-й трофей в тренерской карьере.
«ПСЖ» под его руководством обыграл «Тоттенхэм» (2:2, 4:3 по пенальти) в матче за Суперкубок Европы.
Также во главе парижской команды испанец по два раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции и одержал победу в Лиге чемпионов.
В качестве тренера «Барселоны» Энрике завоевал 9 трофеев.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?1308 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
