0:4 от «Краснодара» – крупнейшее поражение «Динамо» с мая 2022 года
«Динамо» потерпело крупнейшее поражение за три года.
Команда Валерия Карпина была разгромлена «Краснодаром» со счетом 0:4 на своем поле в FONBET Кубке России.
В последний раз до этого дня московский клуб проигрывал с разницей в 4 гола или больше 21 мая 2022 года. Тогда поражение ему нанес «Сочи» – 1:5.
«Динамо» проиграло «Краснодару» 6 раз подряд, последние 5 – с общим счетом 0:10
Опубликовал: Александр Суряев
