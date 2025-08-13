0:4 от «Краснодара» – крупнейшее поражение «Динамо» с мая 2022 года

«Динамо» потерпело крупнейшее поражение за три года.

Команда Валерия Карпина была разгромлена «Краснодаром » со счетом 0:4 на своем поле в FONBET Кубке России.

В последний раз до этого дня московский клуб проигрывал с разницей в 4 гола или больше 21 мая 2022 года. Тогда поражение ему нанес «Сочи» – 1:5 .

«Динамо» проиграло «Краснодару» 6 раз подряд, последние 5 – с общим счетом 0:10