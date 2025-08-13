Гендиректор «Динамо» Пивоваров о 0:4 от «Краснодара»: «Хотелось бы извиниться перед болельщиками. Разберем с тренерским штабом, что произошло»
Гендиректор «Динамо» извинился перед болельщиками за разгром от «Краснодара».
Во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России бело-голубые уступили со счетом 0:4.
– Хотелось бы поблагодарить болельщиков, их было много сегодня. К сожалению, увиденное не соответствовало их ожиданиям. Хотели бы извиниться перед ними. Разберем, что произошло, с тренерским штабом.
– Как оцените в целом начало сезона?
– В целом, есть над чем работать, – сказал Павел Пивоваров.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
